В Минске задержали членов президиума Координационного совета оппозиции
Оппозиционеров задержали на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). По предварительным данным, Ковалькову и Дылевского задержали по подозрению в организации несанкционированного массового мероприятия
В Минске бойцы ОМОНа задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову.
Telegram-канал Belsat сообщает, что оппозиционеров задержали на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). По предварительным данным, Ковалькову и Дылевского задержали по подозрению в организации несанкционированного массового мероприятия.
Напомним, что оппозиция сформировала Координационный совет с целью разрешения политического кризиса путем диалога с властью. Также совет намерен добиваться отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил членов Координационного совета в попытке захватить власть, а правоохранительные органы республики возбудили по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.