Лукашенко прибыл с автоматом в свою резиденцию, около которой собрались протестующие
В Минске часть участников массового протестного митинга направилась к Дворцу независимости, которая считается резиденцией главы государства Александра Лукашенко. В этом дворце президент работает и проводит официальные мероприятия
Фото: Tut.by
В Минске часть участников массового протестного митинга направилась к Дворцу независимости, которая считается резиденцией главы государства Александра Лукашенко. В этом дворце президент работает и проводит официальные мероприятия.
«Радио Свобода» сообщает, что возле Дворца независимости выстроили оцепление из сотрудников силовых структур, а в центре поставили водомет для разгона протестующих, если они попытаются штурмовать здание.
Портал Tut.by сообщает, что протестующие стоят примерно в 200 метрах от оцепления и скандируют «Трибунал!», «Уходи!».
В свою очередь телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко сообщает, что президент прилетел ко Дворцу независимости на вертолете. Он был в бронежилете и в руках держал автомат.