В Пскове задержали белорусского следователя, который уволился из-за протестов в республике
В Пскове сотрудники российских правоохранительных органов задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился из ведомства на фоне массовых протестов в республике
В Пскове сотрудники российских правоохранительных органов задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился из ведомства на фоне массовых протестов в республике.
Адвокат бывшего силовика Вячеслав Головин сообщил «Интерфаксу», что тот был задержан «якобы по правонарушению о незаконном нарушении границы». Защитник считает, что в реальности российские полицейские ждут документы на его экстрадицию.
По данным РБК, Андрей Остапович получил политическое убежище в Латвии и визу, необходимую для въезда, но не успел ей воспользоваться.
Позже Вячеслав Головин сообщил «Дождю», что его подзащитного вывезли из России в Белоруссию и сказали больше сюда не возвращаться.
Следователь СКБ Андрей Остапович уволился из ведомства из-за насилия белорусских силовиков в отношении участников протестных акций, которые начались в республике после президентских выборов. Следователь написал пост в Instagram о том, что провокации устраивали сами силовики, а милиция прицельно задерживает людей, которые «рассказывают всю правду о происходящем в исправительных учреждениях».