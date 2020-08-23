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Беларусь
23 августа 2020, 14:24

В Пскове задержали белорусского следователя, который уволился из-за протестов в республике

В Пскове сотрудники российских правоохранительных органов задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился из ведомства на фоне массовых протестов в республике

В Пскове задержали белорусского следователя, который уволился из-за протестов в республике

В Пскове сотрудники российских правоохранительных органов  задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился из ведомства на фоне массовых протестов в республике. 

Адвокат бывшего силовика Вячеслав Головин сообщил «Интерфаксу», что тот был задержан «якобы по правонарушению о незаконном нарушении границы». Защитник считает, что в реальности российские полицейские ждут документы на его экстрадицию.

По данным РБК, Андрей Остапович получил политическое убежище в Латвии и визу, необходимую для въезда, но не успел ей воспользоваться.

Позже Вячеслав Головин сообщил «Дождю», что его подзащитного вывезли из России в Белоруссию и сказали больше сюда не возвращаться.

Следователь СКБ Андрей Остапович уволился из ведомства из-за насилия белорусских силовиков в отношении участников протестных акций, которые начались в республике после президентских выборов. Следователь написал пост в Instagram о том, что провокации устраивали сами силовики, а милиция прицельно задерживает людей, которые «рассказывают всю правду о происходящем в исправительных учреждениях».

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