Белорусы подали в МВД сотни заявлений о пропаже своих близких после разгона протестов
Ранее правозащитники сообщали о том, что после прекращения разгона протестных акций и освобождения задержанных активистов судьба 76 человек остается неизвестной
Граждане Белоруссии подали сотни заявлений в правоохранительные органы об исчезновении их родственников и знакомых с начала массовых протестов в стране. Ранее правозащитники сообщали о том, что после прекращения разгона протестных акций и освобождения задержанных активистов судьба 76 человек остается неизвестной.
В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что с 9 августа в милицию по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых. Многие связывают исчезновение своих близких с массовыми задержаниями во время митингов против итогов президентских выборов.
По данным правозащитников, силовики задержали около 7 тысяч участников протестов и случайных прохожих. Из них как минимум 76 человек пропали без вести. Журналисты белорусского интернет-издания TUT.BY запустили сервис по поиску людей