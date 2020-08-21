Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявил о скорой отставке Александра Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может покинуть занимаемый пост этой осенью. Такое заявление сделал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, уехавший из страны из опасений уголовного преследования
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может покинуть занимаемый пост этой осенью. Такое заявление сделал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, уехавший из страны из опасений уголовного преследования.
«Он и так ей не руководит, но надо посмотреть, что дальше с ним делать», - заявил политик, слова которого приводит Русская служба ВВС.
Валерий Цепкало также призвал международное сообщество признать лидера оппозиции Светлану Тихановскую законно избранным президентом, поскольку «при такой архитектуре будет понятно, как осуществлять транзит власти, а силовикам - на чью сторону переходить».
Отметим, что сам Александр Лукашенко ранее заявлял, что не уйдет с поста президента. Он также отказался от проведения новых выборов.