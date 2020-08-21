Координационный совет белорусской оппозиции потребовал срочной встречи с главами силовых ведомств
Оппозиционеры планируют обсудить с руководством силовых ведомств «требования большинства граждан Республики Беларусь», изложенные в резолюции совета от 19 августа
Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал от Генпрокуратуры, КГБ, Следственного комитета и МВД провести срочную встречу.
Оппозиционеры планируют обсудить с руководством силовых ведомств «требования большинства граждан Республики Беларусь», изложенные в резолюции совета от 19 августа. Речь идет о признании недействительными результатов выборов президента, прекратить политические преследования оппозиции, освободить политзаключенных, выплатить компенсации пострадавшим в ходе разгона протестов, а также привлечь к уголовной ответственности силовиков, виновных в насилии в отношении задержанных активистов.
Напомним, что ранее Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции. Этот совет был создан для трансфера власти.