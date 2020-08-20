В Белоруссии из-за создания Координационного совета оппозиции возбудили дело о захвате власти
Генпрокурор республики Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета оппозиции направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны
В Белоруссии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту «захвата власти» из-за создания Координационного совета оппозиции.
Генпрокурор республики Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета оппозиции направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее президент Александр Лукашенко также обвинил Координационный совет в попытке захвата власти. «Требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», - заявил Лукашенко.
Координационный совет по трансферу власти кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской был создан 18 августа. В этот совет вошли 35 человек.