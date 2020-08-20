Власти Литвы внесли Александра Лукашенко и членов его семьи в список невъездных
Министерство иностранных дел Литвы внесло 32 белорусских чиновника в список невъездных. Перечень лиц, попадающих под санкции, передан Министерству внутренних дел страны
Министерство иностранных дел Литвы внесло 32 белорусских чиновника в список невъездных. Перечень лиц, попадающих под санкции, передан Министерству внутренних дел страны.
Прибалтийское агентство Delfi сообщает, что в списке невъездных оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко и члены его семьи. Позже глава МИДа Линас Линкявичюс подтвердил данную информацию. Также в «черный список» внесены сотрудники КГБ, МВД и члены избирательной комиссии.
образом правительство Литвы решило поддержать шаги Евросоюза по оказанию давления на белорусские власти. Ранее страны ЕС единогласно заявили о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и потребовали проведения нового голосования под наблюдением ОБСЕ.