Страны Евросоюза единогласно отказались признать итоги президентских выборов в Белоруссии
Лидеры стран Евросоюза единогласно отказались признать результаты выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. По версии белорусского Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80% голосов
Лидеры стран Евросоюза единогласно отказались признать результаты выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. По версии белорусского Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80% голосов.
После саммита ЕС премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что итоги выборов не могут быть признаны достоверными, а в Белоруссии необходимо провести новые выборы с допуском ОБСЕ до наблюдения.
В свою очередь руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «не может быть признан легитимным».
Власти ЕС в ближайшее время составят список белорусских политиков и силовиков, ответственных за насилие в отношении участников протестов, которые вспыхнули в республике после выборов. Против этих людей будут введены персональные санкции.