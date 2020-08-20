Власти Белоруссии оценили ущерб от уличных протестов и забастовок рабочих в полмиллиарда долларов
Власти Белоруссии оценили ущерб от массовых протестных акций в стране в 500 млн долларов. Такую цифру назвал помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский
Фото: Getty Images/Миша Фридман
Власти Белоруссии оценили ущерб от массовых протестных акций в стране в 500 млн долларов. Такую цифру назвал помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.
По словам чиновника, отсроченный ущерб «исчисляется миллиардами». «Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», - заявил Валерий Бельский.
По каким критериям власти республики определяли ущерб от протестных акций, помощник Александра Лукашенко не уточнил. Скорее всего, речь идет об убытках, которые могли понести крупные предприятия страны из-за забастовок рабочих.