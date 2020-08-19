Еврокомиссия выделит белорусскому народу 53 миллиона евро
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности финансово поддержать мирный переход власти в Белоруссии. Европа выделит белорусскому народу 53 млн рублей
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности финансово поддержать мирный переход власти в Белоруссии. Европа выделит белорусскому народу 53 млн рублей.
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 2 млн евро Еврокомиссия выделит для жертв репрессий и пострадавшим в ходе жесткого разгона протестов, еще один миллион евро – на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Остальные 50 млн евро поступят из фонда помощи в связи с коронавирусом на обеспечение белорусских больниц медицинскими материалами.
В Еврокомиссии объяснили материальную помощь белорусскому народу нежеланием давать властям республики возможности «воспользоваться наиболее уязвимыми людьми».