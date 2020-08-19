В Минске скончался мужчина, который попал под обстрел во время разгона протестов
В Минске в военном госпитале скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который пострадал во время разгона протестной акции 11 августа. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову от бойцов ОМОНа
В Минске в военном госпитале скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который пострадал во время разгона протестной акции 11 августа. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову от бойцов ОМОНа.
Геннадий Шутов скончался утром в среду, 19 августа, сообщает портал Tut.by со ссылкой на родственников погибшего.
Ранее руководство белорусской милиции признало, что силовики открыли огонь по протестующим в Бресте. В МВД действия правоохранителей объяснили тем, что на них якобы напала группа «агрессивно настроенных» граждан с арматурой. Предупредительные выстрелы в воздух их не остановили, поэтому омоновцам пришлось стрелять на поражение. Один человек был ранен.
Родственники Геннадия Шутова рассказали, что он просто шел по улице и не участвовал в протестах, а огонь предположительно был открыт силовиками с крыши одного из домов. Пострадавший был ранен в голову, перенес несколько операций, его вертолетом доставили в Минск, однако спасти не смогли.
Согласно официальным данным, число погибших в результате протестов выросло до трех человек.