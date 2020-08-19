В Минске сотрудники ОМОНа разогнали акцию протеста около тракторного завода
Накануне в телеграм-каналах распространялся призыв к 6:30 утра выйти к проходной МТЗ и поддержать рабочих, которые добиваются остановки работы предприятия
В столице Белоруссии сотрудники ОМОНа разогнали митингующих около Минского тракторного завода (МТЗ).
Накануне в телеграм-каналах распространялся призыв к 6:30 утра выйти к проходной МТЗ и поддержать рабочих, которые добиваются остановки работы предприятия, сообщает портал Tut.by.
К 7 часам утра среды возле МТЗ собрались работники предприятия, которые написали заявления на отпуск за свой счет и которым заблокировали пропуска для входа на завод. Поддержать их пришли также работники Минского моторного завода.
Спустя некоторое время к заводу прибыл ОМОН, который разогнал участников протестной акции. По предварительным данным, задержаны два человека.
Отметим, что после жесткого разгона протестных акций, которые начали сразу после президентских выборов, в течение нескольких дней силовики не мешали белорусам протестовать.