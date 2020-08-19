Власти белорусского Гродно первыми согласились выполнить ряд требований оппозиции
Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и профсоюзов
Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и профсоюзов.
Власти Гродно разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города, а также разрешили представителям оппозиции выступать на телеканале «Гродно Плюс». Власти согласились провести разбирательства по всем фактам обращений граждан о причинении вреда, освободить задержанных в ходе протестов и не наказывать работников предприятий, участвующих в забастовках.
Кроме того, мэрия Гродно согласилась сформировать Совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти, сообщает РБК.
Гродно находится на западе Белоруссии и является пятым по населению городом республики. В нем проживает более 356 тысяч человек.
Ранее сотрудники крупнейшего в городе промышленного предприятия «Гродно Азот» присоединились к всеобщей забастовке и потребовали провести честные выборы президента, а также освободить всех задержанных участников протеста.