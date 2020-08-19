В Белоруссии нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол
В белорусском Волковыске нашли мертвым 29-летнего директора местного военно-исторического музея Константина Шишмакова. Он был одним из двух членов комиссии на городском избирательном участке, которые отказались подписать протокол
В белорусском Волковыске нашли мертвым 29-летнего директора местного военно-исторического музея Константина Шишмакова. Он был одним из двух членов комиссии на городском избирательном участке, которые отказались подписать протокол.
Издание «Наша Нiва» сообщает, что 15 августа Шишмаков вышел на работу, а в конце дня позвонил своей жене и сказал, что он больше не будет здесь работать и сейчас придет домой. Однако домой мужчина так и не пришел. Тело Шишмакова нашли в километре от города Мосты в лесном массиве.
В милиции сообщили родственникам, что «смерть не носит криминального характера».