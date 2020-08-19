Александр Лукашенко обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал созданный оппозицией координационный совет попыткой захвата власти. «Они требуют ни много ни мало - передать им власть», - заявил на заседании Совета безопасности глава государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал созданный оппозицией координационный совет попыткой захвата власти. «Они требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», - заявил на заседании Совета безопасности глава государства, слова которого приводит БЕЛТА.
Лукашенко обвинил своих политических противников в попытках «убаюкать» власть и силовые структуры, а затем захватить власть. По его словам, в состав координационного совета вошли бывшие «прикорытники», «обиженные» и «откровенно отвязанные нацисты».
«Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону», - заявил белорусский президент.
О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская. В этот совет вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, владелец магазина товаров с национальной символикой Symbal.by Павел Белоус и председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.