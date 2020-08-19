Экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало не пустили в самолет до Варшавы
Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и его жену Веронику отказались пускать самолет до Варшавы. Семья Цепкало планировала улететь в Польшу из Киева, куда они перебрались из опасений уголовного преследования на родине
Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и его жену Веронику отказались пускать самолет до Варшавы. Семья Цепкало планировала улететь в Польшу из Киева, куда они перебрались из опасений уголовного преследования на родине.
«Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», - рассказал Валерий Цепкало, слова которого приводит РИА Новости.
По словам политика, у него и членов его семьи есть действующие шенгенские визы, а также письмо главного санитарного врача Польши, который разрешает им не отбывать карантин. Ранее политик уже посещал Польшу, и тогда у него не возникло проблем с пересечением границы.
Напомним, что Валерий Цепкало не был допущен до участия в президентских выборах, а Белоруссию он покинул еще до проведения голосования. 15 августа он был объявлен российскими властями в розыск по делу о получении взятки.