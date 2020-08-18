Белорусская милиция подтвердила гибель еще одного человека в ходе протестов
В милиции сообщили, что 16 августа примерно в 03:20 на Партизанском проспекте водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на 19-летнего пешехода, который находился на проезжей части
Фото: Deutsche Welle
Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило гибель еще одного человека во время массовых протестов, которые жестко разгонялись силовиками.
В милиции сообщили, что 16 августа примерно в 03:20 на Партизанском проспекте водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на 19-летнего пешехода, который находился на проезжей части. В МВД заявили, что погибший «являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни».
Ранее белорусские власти подтвердили гибель двух человек во время протестных акций. В свою очередь в Следственном комитете сообщили о поступлении 700 заявлений об избиении и пытках со стороны силовиков.