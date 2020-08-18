В МВД Белоруссии опровергли связь между награждением силовиков и разгоном протестных акций
Министерство внутренних дел Белоруссии опровергло связь между награждением своих сотрудников медалями «За безупречную службу» и разгоном массовых акций протеста, которые начались в республике после президентских выборов
Министерство внутренних дел Белоруссии опровергло связь между награждением своих сотрудников медалями «За безупречную службу» и разгоном массовых акций протеста, которые начались в республике после президентских выборов.
В министерстве пояснили, что документы о награждении были направлены в правительство еще в марте текущего года, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно о подписании Александром Лукашенко указа о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней. СМИ связали этот указ с жестким разгоном протестующих против победы Лукашенко на президентских выборах.
Напомним, что в ходе протестов силовики задержали около 7 тысяч активистов и случайных прохожих. Десятки человек серьезно пострадали в результате жестких действий правоохранителей.