Сотрудники белорусского завода «Атлант» присоединились к всеобщей забастовке
Около проходной завода собрались активисты с плакатами, которые призывают сотрудников начать забастовку. Спустя некоторое время к ним стали выходить рабочие, которых активисты приветствовали криками «Молодцы!»
В Белоруссии сотрудники завода бытовой и торговой техники «Атлант», расположенного в Минске, присоединились к всеобщей забастовке.
Telegram-канал Nexta сообщает, что около проходной завода собрались активисты с плакатами, которые призывают сотрудников начать забастовку. Спустя некоторое время к ним стали выходить рабочие, которых активисты приветствовали криками «Молодцы!».
Сколько сотрудников «Атланта» участвуют в забастовке, не сообщается.
Напомним, что к всеобщей забастовке присоединились многие крупные белорусские предприятия. Люди требуют проведения честных выборов и освобождения задержанных участников протестных акций.