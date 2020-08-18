Власти Ирландии и Канады вслед за Великобританией не признали результаты выборов в Белоруссии
В официальном заявлении министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени говорится, что результаты выборов в Беларуси нелегитимны, «о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место до и после выборов»
Власти Ирландии и Канады отказались признавать результаты выборов президента Белоруссии, победу на которых Центризбирком отдал Александру Лукашенко.
В официальном заявлении министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени говорится, что результаты выборов в Беларуси нелегитимны, «о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место до и после выборов, и реакция властей на масштабные и, в основном, мирные протесты, которые сейчас проходят по всей стране».
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал итоги голосования сфальсифицированными и потребовал провести честные выборы. Канадский министр также осудил «суровые меры», применяемые в отношении мирных демонстрантов.
Ранее власти Великобритании также отказались признавать законность победы Александра Лукашенко на президентских выборов и призвали ОБСЕ провести расследование.