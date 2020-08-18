Светлана Тихановская в скором времени может вернуться обратно в Белоруссию
Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую власти сразу после выборов вынудили покинуть страну, может в скором времени вернуться обратно
Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую власти сразу после выборов вынудили покинуть страну, может в скором времени вернуться обратно. Напомним, что сейчас она находится в Литве, где ей была предоставлена охрана.
Telegram-канал «Белсат» со ссылкой на доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову сообщает, что Светлана Тихановская в скором времени вернется в Белоруссию, так как «она не собиралась отсюда уезжать».
Ранее Светлана Тихановская не признала официальных результатов президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, и заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии. Она также заявила о необходимости освободить всех политзаключенных (под арестом находится также муж Тихановской) и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов.