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18 августа 2020, 10:52

Александр Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу» после избиений протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после жесткого разгона протестных митингов подписал указ о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств медалью «За безупречную службу»

Александр Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу» после избиений протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после жесткого разгона протестных митингов подписал указ о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств медалью «За безупречную службу».

В списке награжденных медалью «За безупречную службу I степени» оказался заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков, сообщает ТАСС.

Ранее Лукашенко, комментируя жесткие действия силовиков в отношении протестующих, заявил, что они сами проявляли агрессию в сторону правоохранителей. Граждан били, так как они «сами бросались на ментов», заявил президент.

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, победу на которых ЦИК отдал Александру Лукашенко. Все протестные акции жестко разгонялись, силовики избивали и задерживали протестующих, а также случайных прохожих. В изоляторах временного содержания к задержанным применялись пытки.

Евросоюз из-за жесткого подавления протеста объявил Александра Лукашенко персоной нон грата в странах ЕС.

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