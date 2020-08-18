Александр Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу» после избиений протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после жесткого разгона протестных митингов подписал указ о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств медалью «За безупречную службу»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после жесткого разгона протестных митингов подписал указ о награждении более 300 сотрудников силовых ведомств медалью «За безупречную службу».
В списке награжденных медалью «За безупречную службу I степени» оказался заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков, сообщает ТАСС.
Ранее Лукашенко, комментируя жесткие действия силовиков в отношении протестующих, заявил, что они сами проявляли агрессию в сторону правоохранителей. Граждан били, так как они «сами бросались на ментов», заявил президент.
Напомним, что протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, победу на которых ЦИК отдал Александру Лукашенко. Все протестные акции жестко разгонялись, силовики избивали и задерживали протестующих, а также случайных прохожих. В изоляторах временного содержания к задержанным применялись пытки.
Евросоюз из-за жесткого подавления протеста объявил Александра Лукашенко персоной нон грата в странах ЕС.