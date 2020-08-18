Директора белорусского Национального академического театра уволили из-за участия в Марше свободы
В Белоруссии директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко уволили с занимаемой должности из-за его участия в акциях против победы на президентских выборах Александра Лукашенко
Фото: iMag.one
В Белоруссии директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко уволили с занимаемой должности из-за его участия в акциях против победы на президентских выборах Александра Лукашенко.
Контракт с Латушко был досрочно расторгнут после его участия в мирном Марше Свободы 16 августа, сообщает «Радио Свобода».
Павел Латушко выступил против насилия МВД над протестующими и призвал министра Юрия Караева уйти в отставку.
После увольнения Латушко актеры академического театра начали подавать заявления об увольнении в знак протеста. Также заявления об уходе написали художественный руководитель и руководитель литературно-драматической части театра.