В Белоруссии после массовых протестных акций без вести пропали 76 человек
Всего с начала протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов, силовики задержали около 7 тысяч человек. Власти страны также подтвердили гибель двух участников протеста
Фото: Комсомольская правда
В Белоруссии после массовых акций протеста без вести пропали 76 человек. Об их судьбе сейчас нет никакой информации.
Журналисты белорусского интернет-издания TUT.BY 14 августа запустили сервис по поиску людей, задержанных силовиками. К настоящему времени более десятка белорусов нашлись. Некоторые были освобождены из изоляторов временного содержания, а некоторые смогли передать информацию о себе родственникам через других людей.
Однако судьба еще 76 задержанных в ходе протестных акций по-прежнему остается неизвестной.
Всего с начала протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов, силовики задержали около 7 тысяч человек. Власти страны также подтвердили гибель двух участников протеста.