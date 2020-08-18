Крупные бренды перестали размещать рекламу не белорусских телеканалах
Международные рекламодатели остановили рекламу своей продукции на белорусских телеканалах из-за ситуации, которая сложилась в республике. Такое решение приняли Danone, Nestle и другие крупные компании
Международные рекламодатели остановили рекламу своей продукции на белорусских телеканалах из-за ситуации, которая сложилась в республике. Такое решение приняли Danone, Nestle и другие крупные компании, сообщает Marketing.by.
Глава рекламного агентства Vondel/Hepta Александр Василевич, которое занимается продвижением продукции этих компаний на территории Белоруссии, рассказал, что их клиенты начали останавливать рекламу на телевидении с прошлой недели.
«Все зависит от общего положения в стране. Многие спрашивают: что будет дальше? Но этого никто не знает. Это могут быть различные сценарии, и их может быть много. Поэтому пока, как я понимаю, для многих компаний эта мера временная», – отметил Василевич.
Напомним, что сотрудники государственной «Белтелерадиокомпании» 17 августа присоединились к всеобщей забастовке крупных предприятий страны. В рамках акции протеста сотрудники уходят со своих рабочих мест и требуют проведения честных президентских выборов.