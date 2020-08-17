В Белоруссии более 700 человек подали жалобы на избиение при задержании в ходе протестных акций
Более 600 граждан Белоруссии подали в Следственный комитет заявления о получении телесных повреждений в ходе задержания во время массовых протестных акций. Заявления поданы на сотрудников правоохранительных органов
Более 600 граждан Белоруссии подали в Следственный комитет заявления о получении телесных повреждений в ходе задержания во время массовых протестных акций. Заявления поданы на сотрудников правоохранительных органов.
Еще 100 участников протестов пожаловались в СКБ на издевательства и пытки в изоляторах временного содержания.
Помимо этого следственный комитет рассматривает 124 заявления о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также уничтожения и повреждения служебного автотранспорта и объектов городской инфраструктуры.
В свою очередь Генпрокуратура республики отчиталась об освобождении большинства задержанных в ходе массовых протестов, которые начались после президентских выборов. Ранее сообщалось, что силовики задержали более 7 тысяч человек.