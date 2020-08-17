Сотрудники белорусских предприятий снова объявили забастовку с требованием отставки Лукашенко
Сотрудники крупнейших предприятий Белоруссии в понедельник, 17 августа, снова вышли на забастовки. Люди уходят со своих рабочих мест и требуют отставки президента республики Александра Лукашенко
Сотрудники крупнейших предприятий Белоруссии в понедельник, 17 августа, снова вышли на забастовки. Люди уходят со своих рабочих мест и требуют отставки президента республики Александра Лукашенко.
Забастовку объявили сотрудники Минского тракторного завода, БелАЗа и «Беларуськалия». Шахтеры «Беларуськалия» сейчас формируют стачкомы и официально через профсоюз готовятся уведомить руководство о том, что производство останавливается, сообщает TUT.BY.
Позже к забастовке присоединились сотрудники Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные каналы. На акцию протеста вышли не менее 100 сотрудников телецентра.
На территорию Минского завода колесных тягачей сейчас стягиваются колонны рабочих с других заводов, в том числе Минского тракторного и Минского электротехнического заводов.
Напомним, ранее Александр Лукашенко призвал руководство крупных белорусских предприятий увольнять сотрудников, которые вместо работы участвуют в забастовках. Глава государства отметил, что в стране нет недостатка рабочих рук.