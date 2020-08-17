Правительство Белоруссии в полном составе сложило свои полномочия
В соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь» правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства
Правительство Белоруссии в понедельник. 17 августа, сложило полномочия. В отставку министры подали в связи с подведением итогов президентских выборов.
В соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь» правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства, уточняет БЕЛТА.
В свою очередь объявленный победителем президентских выборов Александр Лукашенко поручил подготовить документы по дальнейшей работе кабинета министров. Глава государств заявил, что новый состав правительства уже практически полностью сформирован.
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