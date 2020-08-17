В Минске состоялся многотысячный мирный митинг с требованием отставки Александра Лукашенко
В Минске в воскресенье 16 августа после митинга в поддержку президента Александра Лукашенко, в котором в основном принимали участие бюджетники, состоялась многотысячная акция «За свободу»
В Минске в воскресенье 16 августа после митинга в поддержку президента Александра Лукашенко, в котором в основном принимали участие бюджетники, состоялась многотысячная акция «За свободу». По предварительным оценкам, в этой акции приняли участие 60 тысяч человек.
Тысячи белорусов заполонили прилегающие к центральной площади Минска скверы и части проспектов Победителей и Машерова. Люди также разошлись по соседним улицам.
Участники акции скандируют лозунги с требованием перемен в стране, отставки президента Александра Лукашенко, а также освобождения задержанных на протестных акциях.
В этот раз сотрудники правоохранительных органов не мешали протестующим, а когда автозаки и автобусы с бойцами ОМОНа стали уезжать, то граждане стали аплодировать и кричать «Позор!», сообщает ТАСС.