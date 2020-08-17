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17 августа 2020, 00:01

Александр Лукашенко призвал увольнять участвующих в забастовках сотрудников предприятий

Александр Лукашенко призвал увольнять с работы участвующих в забастовках сотрудников предприятий. Таким образом он отреагировал на акции протеста, которые уже несколько дней проходят на многих крупных предприятиях страны

Александр Лукашенко призвал увольнять участвующих в забастовках сотрудников предприятий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал увольнять с работы участвующих в забастовках сотрудников предприятий. Таким образом он отреагировал на акции протеста, которые уже несколько дней проходят на многих крупных предприятиях страны.

«Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут — пусть идут. (…) Но на заводах им после этого места быть не должно», - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что на МТЗ, МАЗе, БелАЗе и других предприятиях «избыточная» численность сотрудников, поэтому бастующих сотрудников нужно увольнять. На работе заводов это никак не скажется.

Напомним, что к всеобщей забастовке присоединились такие крупные белорусские предприятия, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Беларуськалий, Нафтан, Мозырский НПЗ, минский метрополитен и другие. Рабочие требуют прекратить насилие в отношении протестующих и провести четные выборы президента.

Александр Лукашенко, против победы которого на выборах выступают белорусы, отказался «отдавать страну» даже после своей смерти. По его мнению, повторные президентские выборы могут погубить страну.

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