Александр Лукашенко призвал увольнять участвующих в забастовках сотрудников предприятий
Александр Лукашенко призвал увольнять с работы участвующих в забастовках сотрудников предприятий. Таким образом он отреагировал на акции протеста, которые уже несколько дней проходят на многих крупных предприятиях страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал увольнять с работы участвующих в забастовках сотрудников предприятий. Таким образом он отреагировал на акции протеста, которые уже несколько дней проходят на многих крупных предприятиях страны.
«Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут — пусть идут. (…) Но на заводах им после этого места быть не должно», - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что на МТЗ, МАЗе, БелАЗе и других предприятиях «избыточная» численность сотрудников, поэтому бастующих сотрудников нужно увольнять. На работе заводов это никак не скажется.
Напомним, что к всеобщей забастовке присоединились такие крупные белорусские предприятия, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Беларуськалий, Нафтан, Мозырский НПЗ, минский метрополитен и другие. Рабочие требуют прекратить насилие в отношении протестующих и провести четные выборы президента.
Александр Лукашенко, против победы которого на выборах выступают белорусы, отказался «отдавать страну» даже после своей смерти. По его мнению, повторные президентские выборы могут погубить страну.