Белорусские силовики возбудили уголовное дело против экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили дело против бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало, который не был допущен до выборов и уехал из страны из опасений уголовного преследования
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили дело против бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало, который не был допущен до выборов и уехал из страны из опасений уголовного преследования.
Дело против Валерия Цепкало возбуждено по статье о получении взятки, сообщает «Медуза» со ссылкой на представителя Цепкало Алексея Урбана.
Политик объявлен в розыск в Белоруссии и на территории России — поскольку Россия и Белоруссия образуют Союзное государство. После отъезда из Минска Цепкало сначала уехал в Москву, а затем — в Киев. Сейчас он планирует перебраться вместе с семьей в Польшу.
Напомним, что Валерий Цепкало уехал из Белоруссии еще до президентских выборов после ареста другого незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико. Последнего обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.