Стипендиаты Фонда Александра Лукашенко отказались от званий и привилегий
Сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов специального фонда президента Белоруссии Александра Лукашенко по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся отказались от звания и всех привилегий
Сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов специального фонда президента Белоруссии Александра Лукашенко по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся отказались от звания и всех привилегий. Такое решение стипендиаты приняли из-за жесткого разгона протестов, которые вспыхнули в Белоруссии после президентских выборов.
«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан», — заявили стипендиаты, слова которых приводит Tyt.by.
Авторы обращения отметили, что уже не чувствуют себя в безопасности в своей родной стране, а происходящее в республике «не соответствует принципам свободного демократического общества и не отвечает уставу Конституции».
Лауреаты премий также потребовали отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных, прекращения преследования журналистов и проведения новых выборов президента.