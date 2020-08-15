В Минске прошла мирная акция протеста. Сотрудники ОМОНа опустили перед гражданами щиты
В Минске впервые после президентских выборов прошла мирная акция протеста. Сотрудники ОМОНа не стали разгонять участников протеста и опустили перед ними свои щиты. Граждане в ответ стали обнимать силовиков и кричать «Армия с народом!»
В Минске впервые после президентских выборов прошла мирная акция протеста. Сотрудники ОМОНа не стали разгонять участников протеста и опустили перед ними свои щиты. Граждане в ответ стали обнимать силовиков и кричать «Армия с народом!».
Первыми к Дому правительства вышли бастующие работники Минского тракторного завода, а затем к ним присоединились и другие митингующие.
Протестный митинг у Дома правительства в Минске закончился в 21:00 минутой молчания по погибшим в результате разгона предыдущих акций протеста. Собравшиеся на площади Независимости подняли вверх руки с включенными фонариками.
После минуты молчания протестующие несколько минут скандировали «До завтра» и «Каждый день», сообщает портал Tut.by.
Напомним, что массовые акции протеста в крупных городах начались сразу после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. При этом оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую власти вынудили уехать из страны, когда она пыталась обжаловать итоги голосования. Силовики жестко разгоняли все протестные акции. За пять дней протестов были задержаны тысячи людей, много избитых, по официальным данным два человека погибли.
Одновременно с уличными акциями протеста на крупных предприятиях начались забастовки. Работники массово отказываются выходить на работу и требуют прекратить насилие в отношении протестующих. 14 августа представители белорусских властей начали приносить свои извинения пострадавшим от действий силовиков, а задержанных – выпускать из изоляторов.