В Белоруссии создали Фонд солидарности для помощи гражданам, потерявшим работу из-за протестов
Белорусское движение BY_help совместно с бизнесменами создали Фонд солидарности для оказания помощи гражданам республики, которые потеряли работу из-за массовых протестов, которые вспыхнули в стране после президентских выборов
Белорусское движение BY_help совместно с бизнесменами создали Фонд солидарности для оказания помощи гражданам республики, которые потеряли работу из-за массовых протестов, которые вспыхнули в стране после президентских выборов.
Сооснователь портала Sports.ru Дмитрий Навоша в своем Telegram привел слова главы фонда Андрея Стрижака, который заявил, что сейчас очень важно поддержать каждого кто лишился работы из-за своих убеждений и «протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси».
Фонд солидарности будет оказывать помощь участникам забастовок, «если те потеряют работу либо подвергнутся иным преследованиям».
Пожертвования в фонд можно переводить в фейсбуке, через PayPal и на Revolut.
Напомним, что в Белоруссии сотрудники крупных предприятий проводят забастовки с требованием проведения честных выборов и прекращения насилия в отношении участников протестов.