Белорусские силовики возбудили уголовное дело против основателя Telegram-канала NEXTA
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело против основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и обвинили его в организации массовых беспорядков
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Правоохранительные органы Белоруссии на фоне массовых протестов возбудили уголовное дело против основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило. Силовики обвиняют его в организации массовых беспорядков.
По данным телеграмм-канала, дело в отношении Степана Путило возбуждено по частям 1 и 3 статьи 293 УК Белоруссии. При этом в МВД данную информацию пока не комментируют.
На Telegram-канал NEXTA подписаны 722 тысячи человек, а на NEXTA Live - 1,9 млн человек. Аудитория канала резко выросла с началом протестов в республике, которые NEXTA активно освещал.