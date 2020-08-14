ЦИК Белоруссии окончательно утвердил победу Александра Лукашенко на выборах президента
Центризбирком Белоруссии огласил окончательные итоги президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно утвержденному протоколу, Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1% голосов
Центризбирком Белоруссии огласил окончательные итоги президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно утвержденному протоколу, Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая получила 1,6% голосов, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев - 1,2%, а председатель Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергей Черечень - 1,14%. Еще 4,59% избирателей проголосовали против всех.
ЦИК также отклонил жалобы всех кандидатов в президенты (кроме Лукашенко) на результаты голосования.
Напомним, что итоги президентских выборов в Белоруссии стали поводом для массовых протестных акций, которые продолжаются уже несколько дней. Граждане требуют проведения честных выборов и прекращения насилия со стороны силовиков в отношении участников протестов.