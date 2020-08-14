Сотрудники минского метрополитена вышли на акцию протеста
В Минске работники городского метрополитена присоединились к всеобщей забастовке, в рамках которой сотрудники крупных белорусских предприятий останавливают работу и выдвигают требование прекратить насилие в отношении участников протестов
В Минске работники городского метрополитена присоединились к всеобщей забастовке, в рамках которой сотрудники крупных белорусских предприятий останавливают работу и выдвигают требование прекратить насилие в отношении участников протестов.
В минском метрополитене заявили, что во время забастовки поезда продолжат движение, но сотрудники метро вышли на улицы Минска с плакатами против итогов президентских выборов и выстроились в «цепь солидарности».
Аналогичные акции проходят и на других крупных предприятиях Белоруссии. Люди прекращают работу и требуют прекратить насилие в отношении граждан, а также провести честные выборы президента.