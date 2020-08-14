Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против белорусского руководства
В Twitter председатель Еврокомиссии написала, что нужно ввести дополнительные санкции против тех, «кто нарушил демократические ценности и злоупотреблял правами человека в Белоруссии»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз ввести санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение демократических ценностей в Белоруссии.
В Twitter председатель Еврокомиссии написала, что нужно ввести дополнительные санкции против тех, «кто нарушил демократические ценности и злоупотреблял правами человека в Белоруссии».
«Я уверена, что дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу мощную поддержку прав народа в Белоруссии на гражданские свободы и на демократию», - отметила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее западные СМИ сообщили, что санкции против Белоруссии из-за подавления протестов в республике могут ввести до конца августа. На этом настаивают власти Польши, Латвии и Литвы.