Светлана Тихановская призвала белорусские власти остановить «кровавую бойню»
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая под давлением властей уехала в Литву, записала новое видеообращение с призывом остановить насилие в отношении участников протестов
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая под давлением властей уехала в Литву, записала новое видеообращение с призывом остановить насилие в отношении участников протестов.
Светлана Тихановская заявила, что большинство белорусов не верит в победу Александра Лукашенко на выборах президента, а на участках, где «посчитали голоса честно», она получила 60-70% голосов.
Кандидат в президенты также обвинила власть в том, что она превратила мирный выход граждан на улицы в «кровавую бойню». Тихановская призвала руководство страны пойти на диалог с народом, а мэров белорусских городов - 15 и 16 августа организовать мирные и массовые собрания.