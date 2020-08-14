Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своем бегстве из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из страны в связи с массовыми протестами и жесткими задержаниями манифестантов. Глава государства заявил, что слухи о его бегстве и даже смерти распространяет оппозиция
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из страны в связи с массовыми протестами и жесткими задержаниями манифестантов. Глава государства заявил, что слухи о его бегстве и даже смерти распространяет оппозиция.
«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают», - заявил на совещании Александр Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.
Президент также заявил, что его противники пытаются «раскачать трудовые коллективы» и предостерег рабочих от участия в забастовках. «Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне», - отметил Лукашенко.
Напомним, что забастовки с требованием прекратить насилие в отношении протестующих объявили рабочие многих крупных белорусских предприятий. После этого власти стали отпускать задержанных участников протеста, а глава МВД страны извинился за действия силовиков во время митингов.