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14 августа 2020, 07:37

Глава белорусской милиции извинился перед пострадавшими в ходе протестных митингов

В эфире ОНТ министр заявил, что берет на себя всю ответственность за произошедшее и принес извинения «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу». Глава МВД также призвал начать отпускать задержанных на свободу

Глава белорусской милиции извинился перед пострадавшими в ходе протестных митингов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев принес свои извинения пострадавшим во время разгона протестных акций в Минске и других городах страны.

В эфире ОНТ министр заявил, что берет на себя всю ответственность за произошедшее и принес извинения «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу». Глава МВД также призвал начать отпускать задержанных на свободу.

Ранее Юрий Караев приказал не трогать журналистов, если они не становятся между милицией и протестующими.

В свою очередь президент Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе протестных акций, которые начались в знак протеста против его победы на выборах.

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что президент «услышал мнение трудовых коллективов» и призвал провести работу в этом направлении. По ее словам, к вечеру четверга силовики отпустили более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях.

Напомним, что в Белоруссии уже несколько дней одновременно с протестными акциями проходят забастовки на крупных предприятиях страны. Рабочие требуют прекратить насилие в отношении протестующих, а также провести честные выборы.

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