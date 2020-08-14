Евросоюз до конца августа введет санкции против Белоруссии из-за подавления протестов
Власти Евросоюза могут ввести санкции в отношении Белоруссии до конца августа 2020 года из-за жестких действий правоохранительных органов в отношении участников протестов в республике
Власти Евросоюза могут ввести санкции в отношении Белоруссии до конца августа 2020 года из-за жестких действий правоохранительных органов в отношении участников протестов в республике. Ранее ЕС уже предупреждал белорусское руководство о санкциях, если насилие против манифестантов не прекратится.
За введение санкций высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. При этом Венгрия призвала продолжать диалог с Белоруссией и «избегать ее остракизма».
Отметим, что в соответствии с законом решение о введении санкций должны поддержать все 27 государств -членов ЕС.
14 августа состоится экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная ситуации в Белоруссии, однако окончательное решение о введении санкций против республики будет принято на встрече в Берлине 27–28 августа, сообщает РБК.
В качестве санкций ЕС рассматривает введение запрета на въезд и заморозку активов руководства Белоруссии. В ограниченном варианте санкции могут быть применены только к некоторым должностным лицам из белорусского Центризбиркома или сил безопасности. В широком варианте санкции планируется ввести против членов руководства страны, включая главу МВД Белоруссии.