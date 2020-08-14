В Белоруссии глава участкового избиркома признался в фальсификации итогов голосования в пользу Лукашенко
Председатель участковой избирательной комиссии №25 в белорусском Витебске признал факт фальсификации протокола об итогах голосования в пользу действующего президента
Председатель участковой избирательной комиссии №25 в белорусском Витебске Сергей Питаленко признал факт фальсификации протокола об итогах голосования в пользу действующего президента Александра Лукашенко.
Таким образом он отреагировал на опубликованную в интернете аудиозапись, на которой некий чиновник требует переписать итоги выборов на участке. Далее он спрашивает членов избиркома, как так получилось, что победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Сотрудники на это ответили, что «посчитали, как было». Далее чиновник потребовал изменить результаты, поскольку «сегодня не та ситуация, чтобы смотреть на вот эти честные демарши», сообщает портал Charter97.org.
Сергей Питаленко признал, что опубликованная запись подлинная, а переписать протокол его заставил глава администрации Октябрьского района Сергей Сташевский. Именно ему и принадлежит голос на аудиозаписи. Питаленко также сообщил, что члены комиссии вынуждены были написать цифры, «которые продиктовали».
Напомним, что Центризбирком объявил победителем президентских выборов Александра Лукашенко, за которого проголосовали 80% избирателей. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, по версии ЦИК, проголосовали лишь 10%. После оглашения результатов в Белоруссии начались массовые протесты с требованием честных выборов. Протесты по всей стране продолжаются уже пятые сутки.