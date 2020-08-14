Начальник милиции Гродненской области попросил прощения у людей за действия своих подчиненных
Начальник управления внутренних дел Гродненской области Белоруссии Вадим Синявский попросил прощения у работников завода «Химволокно» и пристыдил силовиков за жесткие действия
Начальник управления внутренних дел Гродненской области Белоруссии Вадим Синявский попросил прощения у работников завода «Химволокно» и пристыдил силовиков за жесткие действия.
«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы как и вы по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно», - заявил начальник УВД, слова которого приводит Tut.by.
Ранее сотрудники гродненского предприятия «Химволокна» объявили забастовку и в рабочее время вышли требовать честных выборов. Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.
Рабочие жаловались на беспредел и жестокость силовиков, которые избивают безоружных людей на акциях протеста. Они также заявили, что от действий милиции пострадали их родственники и друзья.