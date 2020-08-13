В Белоруссии из-за «беспрецедентного насилия» против митингующих стали увольняться чиновники
Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович написал заявление об уходе с занимаемой должности в знак протеста против действий властей в отношении участников массовых протестов
Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович написал заявление об уходе с занимаемой должности в знак протеста против действий властей в отношении участников массовых протестов.
«Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», - написал чиновник в своем Instagram.
В администрации Артем Проскалович занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления.
По аналогичной причине в отставку подал начальник отдела координации инвестиционной деятельности управления инвестиций Минского горисполкома Петр Жилинский. Он осудил «беспрецедентное насилие» против мирных демонстрантов.
Напомним, что сейчас на многих крупных предприятиях Белоруссии проходят забастовки с требованием честных выборов. К всеобщей забастовке присоединились работники Минского автомобильного завода (МАЗ), Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), «Интеграла», «Керамина», «Терразита», «Гродно Азот», Маргаринового завода и других предприятий.
Также ранее сообщалось об увольнении нескольких ведущих и журналистов государственных СМИ, которые осудили жесткие действия властей в отношении протестующих.