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13 августа 2020, 17:11

В Белоруссии из-за «беспрецедентного насилия» против митингующих стали увольняться чиновники

Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович написал заявление об уходе с занимаемой должности в знак протеста против действий властей в отношении участников массовых протестов

В Белоруссии из-за «беспрецедентного насилия» против митингующих стали увольняться чиновники

Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович написал заявление об уходе с занимаемой должности в знак протеста против действий властей в отношении участников массовых протестов.

«Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», - написал чиновник в своем Instagram.

В администрации Артем Проскалович занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления.

По аналогичной причине в отставку подал начальник отдела координации инвестиционной деятельности управления инвестиций Минского горисполкома Петр Жилинский. Он осудил «беспрецедентное насилие» против мирных демонстрантов.

Напомним, что сейчас на многих крупных предприятиях Белоруссии проходят забастовки с требованием честных выборов. К всеобщей забастовке присоединились работники Минского автомобильного завода (МАЗ), Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), «Интеграла», «Керамина», «Терразита», «Гродно Азот», Маргаринового завода и других предприятий.

Также ранее сообщалось об увольнении нескольких ведущих и журналистов государственных СМИ, которые осудили жесткие действия властей в отношении протестующих.

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