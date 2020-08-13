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13 августа 2020, 15:59

Сотрудники Минского автозавода вслед за рабочими БелАЗа присоединились к всеобщей забастовке

Сотрудники Минского автомобильного завода (МАЗ) вслед за рабочими Белорусского автозавода (БелАЗ) объявили забастовку в знак протеста против жестких действий силовиков в отношении участников протестных акций

Сотрудники Минского автозавода вслед за рабочими БелАЗа присоединились к всеобщей забастовке
Фото: Tyt.by

Сотрудники Минского автомобильного завода (МАЗ) вслед за рабочими Белорусского автозавода (БелАЗ) объявили забастовку в знак протеста против жестких действий силовиков в отношении участников протестных акций.

Работники МАЗа собрались около управления и скандируют «Уходи!» в адрес Александра Лукашенко, который был объявлен победителем президентских выборов.

Забастовка также проходит на БелАЗе. Сотрудники отказались работать и прошли маршем по территории завода, скандируя «Уходи!». Телеграм-канал NEXTA сообщает, что с протестующими встретился мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий, который пообещал людям вывести ОМОН из города, если они «не будут захватывать административные здания».

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