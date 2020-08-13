В Минске вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber
В Минске сотрудники силовых ведомств ворвались в офисы компании «Яндекс» и сервиса такси Uber. Сейчас офисы «Яндекса» заблокированы вместе с сотрудниками. В офисе Uber проходит обыск
В Минске сотрудники силовых ведомств ворвались в офисы компании «Яндекс» и сервиса такси Uber. Сейчас офисы «Яндекса» заблокированы вместе с сотрудниками. В офисе Uber проходит обыск, сообщает The Bell.
К какому ведомству относятся вооруженные люди, заблокировавшие офисы двух крупных компаний, не сообщается. Власти Белоруссии ситуацию не комментируют.
В пресс-службе «Яндекса» порталу Znak.com подтвердили информацию о визите силовиков в белорусский офис. С чем связан из визит, не сообщается.
Напомним, что в Белоруссии после президентских выборов продолжаются массовые протесты с требованием проведения честных выборов. Сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют все акции, из-за чего пострадали уже сотни человек, как минимум двое погибли. Более 6 тысяч участников протеста задержаны.