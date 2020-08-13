В Белоруссии задержали капитана милиции, который отказался разгонять протесты и уволился
В белорусском Новополоцке задержали капитана милиции Егора Емельянова, который один из первых публично подал в отставку в знак своего несогласия с жестким разгоном протестных акций в стране
В белорусском Новополоцке задержали капитана милиции Егора Емельянова, который один из первых публично подал в отставку в знак своего несогласия с жестким разгоном протестных акций в стране.
Жена бывшего силовика Марина Емельянова рассказала изданию «Наша Нiва», что его вызвали на работу под предлогом необходимости подписать акт приема-передачи формы, а затем задержали.
Егору Емельянову инкриминируют административную статью «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».
«Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пришло время увольняться», - рассказала супруга бывшего милиционера.
Напомним, 12 августа капитан милиции Егор Емельянов опубликовал в своем Instagram фотографию погон и удостоверения, которую подписал словами «17 лет службы окончены... Моя совесть чиста... Милиция с народом...».
Пост бывшего капитана милиции собрал больше 350 тысяч лайков. Следом за ним еще несколько сотрудников белорусских правоохранительных органов выложили в соцсетях видеоролики, на которых они демонстративно выбрасывают или сжигают свою форму.