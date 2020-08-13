Рабочие БелАЗа присоединились к всеобщей забастовке
Сотни рабочих БелАЗа 13 августа объявили забастовку и отказались выходить на свои рабочие места. Об акции протеста на БелАЗе сообщает белорусский Telegram-канал NEXTA, хотя руководство предприятия данную информацию опровергло
Сотни рабочих БелАЗа («Белорусский автомобильный завод») 13 августа объявили забастовку и отказались выходить на свои рабочие места. Об акции протеста на БелАЗе сообщает белорусский Telegram-канал NEXTA, хотя руководство предприятия данную информацию опровергло.
Сотрудники завода маршем прошли по территории, скандируя «Уходи» в адрес президента Александра Лукашенко.
По данным телеграмм-канала, к забастовке также присоединились сотрудники ООО «Терразит».
Ранее белорусская оппозиция призвала трудовые коллективы присоединиться к забастовке, в рамках которой им предлагалось потребовать от своих руководителей публично осудить действия властей по разгону протестных митингов.
К забастовке присоединились сотрудники Маргаринового завода, «Белэнергосетьпроекта», Минского электротехнического завода имени Козлова и других предприятий.